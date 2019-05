Venerdì 10 Maggio 2019, 11:03

CASAGIOVE. La dea bendata sarà pure cieca, ma a Casagiove, nel casertano, ci ha visto benissimo. Ieri sera, in uno storico tabacchi del centro, in via Jovara, 93, un fortunato giocatore ha vinto un milione di euro al «Million Day», centrando la cinquina 41-3-30-48-31. E ora è a caccia al nuovo «Zio Paperone», che è riuscito a moltiplicare un solo euro per un milione di volte. Per giocare a «Million Day» bisogna scegliere 5 numeri tra 1 e 55. L’importo della giocata è di un euro. Se vince con il «5», ma anche con il «2», il «3» e il «4». L’estrazione ha frequenza giornaliera e viene effettuata alle ore 19.