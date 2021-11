Minacce alla cronista Marilena Natale, interviene la scorta ad Aversa

La Federazione nazionale della Stampa ed il Sugc (Sindacato giornalisti della Campania) hanno espresso preoccupazione per quanto accaduto ad Aversa alla cronista Marilena Natale. «La cronista sotto scorta - afferma il sindacato - è stata aggredita verbalmente da Giuseppe Di Girolamo, detto 'o russo, un pregiudicato legato alla famiglia di ex cutoliani del territorio».

«Tra le invettive lanciate - aggiunge il sindacato dei giornalisti - anche un "ti faccio vedere io". » Per fortuna era presente la scorta che ha portato Marilena in un luogo sicuro e ha identificato il personaggio che, ci auguriamo, sia punito e messo nelle condizioni di non nuocere, . Esprimiamo solidarietà e vicinanza a Marilena e segnaleremo il caso all'osservatorio sui giornalisti minacciati del Ministero dell'Interno», conclude il sindacato dei giornalisti.