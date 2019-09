CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:25

Sembrava potesse solo uno scherzo. Una diceria infondata per colorare la domenica mattina ed invece il racconto dell'aggressione con tanto di mazze di legno ai danni del sindaco di Villa di Briano, Luigi Della Corte e di suo fratello Biagio, un vigile urbano, è vero. A confermarlo è stato il sindaco stesso, raccontando di vecchi livori e di denunce già presentate ma archiviate, fino a ieri mattina quando dalle parole si è passati ai fatti. Protagonisti della storia che ha dell'inverosimile oltre al sindaco e a suo fratello, sono un cittadino della zona e sua moglie. Stando al racconto fatto dal sindaco ai poliziotti che ieri mattina lo hanno raggiunto presso il Pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno dove si stava facendo refertare, tutto è cominciato quattro anni fa. «Fu allora che cominciò a scrivere invettive, offese e ingiurie contro me e la mia famiglia con accuse ed insinuazioni pesanti. Denunciai tutto ma venne tutto archiviato. A luglio ho presentato un esposto alla Dda di Napoli perché mi sentivo in pericolo e oggi sono stato picchiato, insieme a mio fratello, con delle mazze di legno. Ora dice il sindaco- non so cosa latro debba accadere prima che si intervenga».