Mercoledì 29 Maggio 2019, 14:06

Gli arresti domiciliari, scattati per un giovane di 28 anni, D.C., di San Prisco, fermano quella che poteva essere l'ennesima aggressione nei confronti di una donna. Nei confronti del 28enne, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere aveva già emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata ma l'uomo, già noto per i suoi comportamenti persecutori, si è presentato nei pressi dell'abitazione della ragazza minacciandola di morte dopo averla inseguita e sottrattole lo smartphone.Una denuncia alla stazione dei carabinieri, agli ordini del maresciallo Monaco, ha così fatto scattare la misura cautelare domiciliare nei confronti dello stalker. Nel procedimento penale è impegnato l'avvocato Carmine D'Onofrio legale della vittima.