Minaccia di accoltellare la madre, bloccato dai carabinieri

Venerdì 7 Settembre 2018, 16:53

I carabinieri della Stazione di Sparanise hanno arrestato per estorsione, un pregiudicato di trent'anni bloccato mentre minacciava di accoltellare la madreI militari sono intervenuti rispondendo all'sos della madre dell'uomo che ha minacciato la madre con un coltello per farsi consegnare del denaro.L’arrestato è stato accompagnato in carceer Santa Maria Capua Vetere.