Venerdì 17 Agosto 2018, 15:17

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno arrestato un 39enne colpevole di maltrattamenti in famiglia dopo essere già stato sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Caserta per lo stesso motivo.Incurante del divieto, l'uomo s'è presentato presso la residenza della ex convivente minacciandola e distruggendo suppellettili e mobili dell’abitazione dopo l'ennesimo rifiuto. In evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato fermato dai carabineiri nei pressi dell’abitazione della vittima e rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.