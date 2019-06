Martedì 11 Giugno 2019, 13:57

Minaccia la ex moglie e le figlie gemelle di 26 anni per ottenere l'incasso del negozio. È stato arrestato dai carabinieri per estorsione e maltrattamenti in famiglia un 51enne di Giugliano. I militari dell'Arma di Aversa, intervenuti sul posto, presso l'esercizio commerciale di famiglia ad Aversa lo hanno bloccato e tratto in arresto.L'aggressione rientra in un più ampio quadro di reiterati maltrattamenti in famiglia già denunciati dalla parte offesa in Procura. Il 51enne è stato portato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.