Ha minacciato più volte di morte la moglie e l'uomo che a suo dire aveva intrecciato con la donna una relazione extraconiugale, arrivando a mettere sul tavolo del suo ristorante due pistole, con cui diceva di voler uccidere entrambi. È finito per questo in carcere, su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere, un 54enne imprenditore; le indagini sono state realizzate dalla Polizia di Stato - Squadra Mobile di Caserta - su delega della Procura, e sono partite dopo la denuncia della vittima, stanca di subire violenze fisiche e morali. L'uomo, è emerso, era talmente geloso che era arrivato a togliere alla donna il cellulare e le chiavi dell'auto; inoltre esigeva da lei un resoconto di tutti gli spostamenti, voleva controllare gli scontrini della spesa e le vietava di frequentare gli amici. Il 54enne ha molestato e perseguitato anche il presunto amante della moglie. «Ti devo uccidere prima a lui e poi a te» avrebbe detto alla moglie dopo aver sistemato due pistole sul tavolo del locale che gestiva. Al presunto amante, costretto per paura a cambiare casa e abitudini di vita, avrebbe detto «ti devo sparare, ti devo togliere i pezzi di carne da dosso con la tenaglia».

Giovedì 28 Marzo 2019, 16:19

