Giovedì 23 Maggio 2019, 11:27

Il ruolo del territorio e l'importanza della sua promozione attraverso il patrimonio agroalimentare delle DOP e delle IGP. Sarà questo il tema della 13esima Assemblea dei Soci di Origin Italia, l'evoluzione in prospettiva internazionale dell'Associazione Italiana Consorzi Indicazione Geografica AICIG, che si terrà mercoledì 29 maggio alle Regie Cavallerizze, nel complesso monumentale della Reggia di Caserta, nonché sede del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP.I lavori si apriranno in mattinata con i saluti del presidente del Consorzio Domenico Raimondo e del del Presidente di Origin Italia Nicola Cesare Baldrighi, e proseguiranno con una tavola rotonda cui interverrà il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio, ma anche esperti, parlamentari, rappresentati delle organizzazioni che dibatteranno sui temi relativi alla normativa, vigilanza, food Blockchain e turismo. La giornata avrà al centro proprio la compenetrazione di due elementi chiave per lo sviluppo territoriale, ovvero le produzioni DOP e IGP e il ruolo che esse possono rivestire nello sviluppo di un'economia locale inquadrandole come volano turistico. Presidente di Origin Italia Cesare Baldrighi.