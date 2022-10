Venezia a Napoli: Mitreo film festival dal 26 ottobre al Teatro Ricciardi

Capua antica e nuova in sinergia per una settimana piena di appuntamenti dedicati al cinema d’autore. Al teatro Ricciardi per il terzo anno arriva Venezia a Napoli – cinema esteso, il format curato da Antonella Di Nocera che viene presentato da Francesco Massarelli, direttore artistico dello spazio capuano. La settimana dedicata al cinema è piena di ospiti e comincia mercoledì 26 alle ore 21.00 con l’evento eccezionale firmato dal Mitreo film festival. La direttrice della rassegna sammaritana Paola Mattucci insieme a Francesco Massarelli presentano l’ultimo film di Mino Capuano, ospite in sala insieme alla sceneggiatrice Annalisa Elba. Quanno Chiove nasce sotto il segno di Pino Daniele e raccoglie tre storie intitolate come le canzoni del musicista partenopeo. L’opera prima di Capuano, promossa da Nanni Moretti nella rassegna Bimbi Belli, mette al centro dei racconti la malinconia napoletana e attraversa la solitudine di personaggi diversi tra loro.

«È un onore ospitare il festival di Santa Maria Capua Vetere – dice dallo spazio capuano Gianmaria Modugno - un primo segnale di ciò che vorrei accadesse: un turismo ed una programmazione culturale unica e organizzata per tutta la provincia. Ricordiamo che Caserta non è solo reggia, è anche terra di lavoro. Chiudersi nel proprio campanile è deleterio, bisogna fare squadra per influenzare positivamente economia, turismo e cultura». Il programma segue con gli appuntamenti del grande cinema giunto alla Mostra cinematografica di Venezia 79. «Siamo molto felici di vedere rinnovata la nostra partnership con il cinema esteso di Venezia a Napoli – dice Massarelli - grazie all’attenzione e alla generosità della direttrice Antonella Di Nocera possiamo ospitare opere italiane che maggiormente mi hanno emozionato a Venezia, e spero emozionino anche il pubblico che ci segue».

Giovedì 27 alle ore 21.00 sul palco del teatro Ricciardi sarà presente insieme al direttore artistico Corrado Ceron. Il regista di Acqua e Anice, film con Stefania Sandrelli e Silvia D’Amico, dopo la proiezione resta per raccontare al pubblico tutto ciò che c’è da sapere dietro la realizzazione di un road movie. Infine domenica 30 alle ore 18.00 il cinema esteso presenta Princess, ospiti il regista Roberto De Paolis e la produttrice Carla Altieri. L’opera parla di una giovane nigeriana clandestina che vende il proprio corpo, muovendosi come un’amazzone nel centro della città, evitando sentimenti e pericoli. Gli eventi sono in collaborazione con Capua il luogo della lingua. Il prezzo delle proiezioni è ridotto a 4 euro. Per info www.teatroricciardi.it