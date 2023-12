Discariche urbane di rifiuti ingombranti, nemmeno il tempo di rimuoverne montagnole che si riformano. Non accade in periferia zone che comunque non vanno discriminate in quanto a cura dell'ambiente ma nel centro della città e senza distinzione fra rioni di abitazioni popolari e "parchi" di edilizia residenziale. Recenti servizi hanno documentato l'attività dell'azienda incaricata dei servizi ecologici di pulizia stradale e rimozione dei rifiuti, anche della polizia municipale quando è stato possibile individuare e comminare multe per inosservanza varie. La repressione non ha mai l'effetto sperato, operazioni purtroppo non ricorrenti e tra il deposito e la rimozione di materiali dai marciapiedi passano settimane.

Di ieri la constatazione della permanenza di materassi, rettangoli di gommapiuma, pezzi di mobili accanto a calcinacci e materiali di risulta di lavori smaltiti sul marciapiedi, ai piedi di un tabellone pubblicitario che magnifica bellezze anche d'arredo. Siamo un via G.M. Bosco a pochi metri da piazza Pitesti, il marciapiedi coperto dagli ingombri è caratterizzato da alcuni metri quadrati di mattonato sgretolato, vecchia e persistente noncuranza della manutenzione comunale che fa il paio con quella di chi sversa i rifiuti di casa sulla pubblica via, quelli descritti vi giacciono da oltre un mese.

Nei pressi, nella curva che da via Michelangelo immette su via Leonardo da Vinci, il marciapiedi che costeggia le abitazioni e la cancellata restrostante il Palazzo di Giustizia, è una esposizione da mercatino di mobili usati ed è invece una discarica di ingombranti, materassi, letti, ante di armadio, specchi e arredi metallici di bagni, anche sfalci da giardini potati e ripuliti, gli uffici giudiziari, il distaccamento della Polizia stradale e lo Stadio del nuoto sono a un passo.

La media di permanenza degli ingombri è di più settimane, quest'angolo dovrebbe essere recintato con elementi dissuasori. Si gira l'edificio, pochi metri e l'ampia piazzola alberata a mezzo fra via Graefer e rione Michelangelo torna a offrire il solito panorama di abbandono di materiali d'ingombro, anche qui materassi ed "effetti letterecci", sedie e poltrone con il contorno di sacchetti di umido sfuggiti alla raccolta, questa sì quotidiana. Per gli ingombri passeranno giorni, spettacolo non bello a vedersi, l'insieme contribuisce al ripetersi delle stesse operazioni, inevitabile l'inosservanza delle norme di smaltimento dei materiali ingombranti che, segnalati da chi se ne libera, vengono ritirati senza spese dall'azienda dei servizi di ecologia.

C'è chi suggerisce telecamere di sorveglianza, altri sono scettici sui risultati, la professoressa Annamaria Rufino, docente di Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale della Università Vanvitelli, sollecitata a un commento si è richiamata alla teoria della "finestra rotta" che genera fenomeni di emulazione, portando altri a rompere altre finestre, dando così inizio a una spirale di degrado urbano e sociale. L'ammasso dei rifiuti ingombranti in discariche improvvisate fanno, quindi, da esca per finire, addirittura, anche nelle pagine dei testi di sociologia.