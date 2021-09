Mobilità sostenibile, aperta ad Aversa stazione di gas naturale e biometano

Snam4Mobility, la società di Snam attiva nella mobilità sostenibile, ed Eni hanno aperto ad Aversa una nuova stazione di rifornimento di gas naturale e biometano per auto.

Il distributore, situato in via Vito di Jasi angolo viale Kennedy, rafforza l’offerta di Cng (gas naturale compresso) come carburante alternativo in Campania ed erogherà anche biometano (Bio-Cng).

APPROFONDIMENTI L'ECONOMIA Benzina, aumenta il prezzo: verde ai massimi da due anni. Ora... NEWS Benzina, verso stop al rialzo dei prezzi. Opec, accordo raggiunto: da... I SERVIZI Benzina, prezzi alle stelle: stangata da 270 euro a famiglia....

Grazie alla partnership tra Snam4Mobility ed Eni, sono già state aperte stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano anche in Trentino-Alto Adige, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Puglia.

L’inaugurazione di Aversa è un altro un importante traguardo nell’impegno di Eni nella promozione della mobilità sostenibile in Italia. La mobilità a gas naturale è una tra le tecnologie disponibili per abbattere le emissioni inquinanti: e con il progressivo sviluppo di una filiera del biometano, che può essere immesso nelle infrastrutture già esistenti, la mobilità a gas naturale sta diventando anche rinnovabile.

Eni ha già avviato in quota parte la distribuzione di biometano nella propria rete di stazioni Cng in Italia (al momento 104, con un piano che prevede di arrivare a 120 entro la fine del 2022) e prevede di distribuire solo biometano dal prossimo anno: a seguito dell’acquisizione di Fri-el Biogas Holding, Eni diverrà il primo produttore di biometano in Italia con le potenzialità d’immissione in rete, a regime, di oltre 50 milioni di metri cubi anno di biometano prodotto da fonti rinnovabili.

LEGGI ANCHE Terra dei fuochi, Giugliano tra miasmi e roghi tossici

La produzione di biometano e la vendita di vettori energetici low carbon e di servizi alla mobilità nelle stazioni di servizio, insieme allo sviluppo delle bioraffinerie e alla recente fusione dei business rinnovabili e del retail, sono tra le principali leve del percorso di decarbonizzazione del piano strategico di Eni, che consentirà di fornire una varietà di prodotti interamente decarbonizzati, coniugando sostenibilità ambientale e finanziaria.