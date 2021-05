Moderna Day a Caserta, somministrate 3.200 dosi di vaccino

Sono quasi 3.200 le dosi di vaccino somministrate ieri per il «Moderna Day» a Caserta, riservato agli over 65. La giornata è stata organizzata dall'Asl di Caserta in tutti i centri vaccinali della provincia ed era destinata ai residenti nel Casertano. Nel solo hub della caserma «Ferrari Orsi» di Caserta, sono stati somministrati 1.200 vaccini Moderna (3.900 in totale le dosi inoculate all'hub dell'Esercito considerando quelle di Astrazeneca e Pfizer somministrate agli utenti che erano già prenotati).

Intanto stamattina alle 10 è diventata operativa la piattaforma sul portale dell' Asl di Caserta per prenotarsi al «Pfizer weekend», riservato agli over 40 residenti nel Casertano, che si terrà venerdì e sabato 22 e 23 maggio negli hub vaccinali della provincia.