CARINARO - Un operaio, Salvatore Di Ruggiero di 47 anni di Arzano ma residente a Carinaro, è morto sul lavoro a Frattamaggiore in seguito alla caduta dal solaio di un capannone industriale. E’ accaduto oggi in un complesso di via Russo, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Di Ruggiero, sposato con tre figli, ha battuto violentemente la testa nella caduta ed è stato immediatamente soccorso dai suoi colleghi di lavoro che hanno allertato il 118. Purtroppo quando i sanitari sono giunti non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale caserma ed il personale dell’Asl Napoli 2 Nord. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Napoli.

