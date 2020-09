LEGGI ANCHE

Un uomo di 48 anni anni, residente a Mondragone è finito in carcere con l'accusa di aver costantemente maltrattato la moglie, costringendola a subire percosse, umiliazioni e a vivere nel terrore continuo., che ha chiesto e ottenuto il provvedimento di carcerazione dal giudice per le indagine preliminari.al rifiuto della donna, le tirò contro una sedia in ferro, provocandole lesioni all'addome, mentre in un'altra occasione tentò di scaraventarla già dalla finestra di casa. Il 48enne avrebbe preteso anche relazioni sessuali dalla vittima, che non voleva.