Avevano avviato una vera e propria azienda familiare dedita al business illecito dello spaccio di cocaina e crack i quattro fratelli di Mondragone, Ciro, Rosario, Giuseppe e Gaetano Milo, di età compresa tra i 29 e i 42 anni, finiti in carcere su ordine del Gip di Santa Maria Capua Vetere per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati i carabinieri del reparto territoriale a realizzare le indagini, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere; questa mattina i militari sono andati a prelevare i Milo nella loro abitazione, usata come base operativa per lo spaccio, sequestrando anche 7000 euro in contanti, ritenuti provento del business illecito.

Per «incastrare» i quattro fratelli, i carabinieri hanno anche piazzato delle telecamere di fronte alla loro abitazione, accertando la sistematicità dello spaccio. Dalle indagini è emerso che i fratelli Milo si accordavano con gli acquirenti telefonicamente, usando un unico cellulare dedicato proprio all'attività di spaccio, e un linguaggio criptico; gli indagati consegnavano la droga ai consumatori nei luoghi prescelti, e vi arrivavano in auto. I carabinieri hanno sequestrato anche le tre vetture usate dai Milo per recapitare la droga.

