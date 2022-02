Mondragone, auto sbanda e si ribalta estratto dalle lamiere un uomo ferito

i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, e in particolare del distaccamento di Mondragone sono intervenuti sulla strada statale 7 Quater in prossimità dell'uscita per Ditellandia in direzione Mondragone allertati da alcuni automobilisti in transito che avevano visto un'automobile sbandare per poi ribaltarsi, con il conducente rimasto incastrato nel suo interno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Guerra in Ucraina, cittadini pronti a combattere in partenza da... IL CASO Trecento colonie di gatti, città felina fuori controllo IL CASO L'Aversano nella morsa dei ladri: scatta l'allarme

Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la persona dalle lamiere del veicolo: l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza presso la Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.