Mondragone, cadavere della madre nel baule: oggi pomeriggio l'autopsia

È stato conferito questa mattina l'incarico per eseguire, nel pomeriggio, l'autopsia sul cadavere di Concetta Infante, la 77enne trovata in un baule nascosto nella camera da letto del suo appartamento a Mondragone, in provincia di Caserta.

Indagata a piede libero la figlia 54enne della vittima che, ai carabinieri impegnati nelle indagini, avrebbe raccontato che la madre era morta da un mese e mezzo in un incidente domestico.

Il cadavere, ormai mummificato, era stato avvolto con una coperta fissata con delle fascette e riposto in una cassapanca dietro al letto.