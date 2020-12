Ha ottantasette anni, ma ogni giorno continua a recarsi puntualmente al lavoro nella sua sartoria di piazza Umberto. E' Giovanni Coppola, maestro artigiano di comprovata abilità e di rara umanità, titolare di una delle ultime botteghe storiche della piazza di Mondragone, l'agora di un tempo della città che oggi si sta lentamente spegnendo sotto i colpi della crisi economica e della fuga dei residenti. Giovanni, è l'ultimo erede di una lunga tradizione familiare, ed ha sempre lavorato in quella bottega, "ci sono nato" afferma sorridendo. Ancora oggi, malgrado gli acciacchi dell'età e le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria, continua a confezionare abiti su misura per i suoi clienti, facendo scorrere con capacità e naturalezza ago e filo.

E' raro incontrarlo per strada senza il classico pezzettino di cotone appoggiato sulla spalla, un po' il suo carattere distintivo. "Non saprei immaginare la mia vita senza questa bottega" spiega. Anche per questo si ostina a non andare in pensione. La sua è stata molto più di una semplice sartoria. E' stato un punto di ritrovo, un luogo di incontro e di aggregazione dove si discuteva di tutto, dai temi della grande politica internazionale a quelli della vita amministrativa locale. Punto di ritrovo storico per i democristiani di Mondragone molti dei quali appartenenti alla corrente dello scomparso presidente della Mostra d'Oltremare e parlamentare Camillo Federico, si era meritato l'appellativo di "camilluccia di Mondragone". Per tutto questo, l'associazione Progetto Giovani, presieduta da Pasquale Sorvillo, ha voluto consegnarli una semplice targa ricordo, per rendere omaggi ad un uomo che "incarna con dedizione i preziosi valori del lavoro artigianale".

