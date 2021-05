Mondragone, ancora troppi positivi: scuole chiuse per un'altra settimana

Resteranno sospese per un’altra settimana, fino a sabato prossimo, le attività didattiche in presenza nelle scuole di Mondragone di ogni ordine e grado. La sospensione vale anche per gli alunni diversamente abili o bisogni educativi speciali. La decisione del sindaco Virgilio Pacifico è scaturita dall’analisi dell’andamento della curva epidemiologica in città che non accenna a raffreddarsi. I positivi in tre settimane sono passati da meno di trenta a circa 180. Per un’altra settimana quindi ancora didattica a distanza.

Sarà allargato anche agli studenti ed al personale delle scuole superiori lo screening epidemiologico in corso da alcuni giorni per quelli della fascia dell’obbligo.