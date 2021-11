Un 38enne di Mondragone è stato arrestato dai carabinieri in quanto ritenuto responsabile del tentato omicidio del suocero. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione della vittima dove, per futili motivi, lo avrebbe colpito violentemente al capo con un bastone di legno con testa a martello, procurandogli gravissime lesioni craniche.

Il 38enne è poi fuggito ed è stato rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione dove, a seguito di perquisizione, è stata trovata la presunta arma del delitto e un coltello da sub con lama di 10 centimetri. La vittima, soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stata ricoverata in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. Il 38enne è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.