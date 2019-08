Sabato 17 Agosto 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2019 19:04

Brutta disavventura nel primo pomeriggio, intorno alle 15, per due escursionisti avventuratisi in un'arrampicata sulla rocca Montis Dragonis, il castello medievale che domina l'abitato di Mondragone, senza corde e calzature adatte. A trarli in salvo sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto con un elicottero.I due, un italiano, R.P., ed una donna originaria di Santo Domingo, I.O., entrambi quarantenni, hanno lasciato la loro vettura sulle prime pendici del monte Petrino ed hanno iniziato la passeggiata quando hanno imboccato un sentiero impervio da cui non sapevano tornare indietro. Immediatamente hanno lanciato l'allarme e con il telefono cellulare hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco.Sul posto sono giunti gli uomini del comando provinciale di Caserta che li hanno localizzati. Erano visibilmente spaventati. Viste le condizioni psicologiche e la difficoltà del sentiero, che non consentiva una discesa in piena sicurezza, si è deciso di far intervenire l'elicottero di stanza all'aeroporto di Pontecagnano. I due escursionisti sono stati assistiti sul posto poi imbracati, issati sull'elicottero e riportati alla propria automobile. Visitati dai sanitari del 118, sono apparsi in buone condizioni e hanno fatto ritorno a casa.