Cede solaio ma non travolge il bar Salvi per miracolo diversi avventori

MONDRAGONE - Si è sfiorata la tragedia pochi minuti fa per il cedimento di parte del solaio di un edificio nel pieno centro storico, tra piazza Umberto e via Sementini. Il crollo ha riguardato il piano superiore dell' edificio, per fortuna disabitato e tutto il materiale si è fermato sul piano di calpestio dell'appartamento. Al piano terra c'è un bar molto frequentato ma per fortuna non è stato interessato dal cedimento del solaio. Sul posto ci sono i vigili del fuoco che sono al lavoro per mettere in sicurezza l'area. Chiusi il bar e la circolazione stradale nella zona.

L'appartamento, in passato sede della Mondragonese calcio e di un circolo ricreativo, è disabitato da tempo.