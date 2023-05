Giuseppe Mandara, il "re della mozzarella", morì nell'aprile dello scorso anno, a 76 anni, senza riuscire a vedersi riconosciuta un'ingiusta detenzione. Venne coinvolto da un pentito in un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli nella quale i pm di Napoli gli contestavano rapporti economici con la camorra, accuse poi mai confluite in una sentenza di condanna. Ennesimo caso di malagiustizia italiana. Ebbene, ora arriva il riconoscimento postumo per l'imprenditore: la Corte di Appello di Napoli (Collegio specializzato per l'ingiusta detenzione) ha disposto per gli eredi - la moglie e i figli - un risarcimento di cinquemila euro a testa, per un totale di 20mila euro. Il provvedimento, depositato ieri in cancelleria, è firmato dal consigliere estensore Furio Cioffi e dalla presidente Gabriella Gallucci.

Ripercorrere le tappe della vicenda giudiziaria di Giuseppe Mandara significa sgranare un rosario dolente: l'imprenditore, titolare dell'omonima azienda di prodotti caseari con sede a Mondragone famosa in mezzo mondo, subì in realtà tre arresti, in epoche diverse, ma tutti sostanzialmente connaturati dallo stesso impianto accusatorio: avrebbe realizzato il proprio successo imprenditoriale grazie al sostegno della criminalità organizzata.

APPROFONDIMENTI Morto Giuseppe Mandara, il “re” della mozzarella: aveva 76 anni Processo all'ex ministro Landolfi, il boss La Torre lo scagiona: «Non ha mai appoggiato il clan» Mozzarella gate, respinto il ricorso della Procura: Mandara resta libero



Accusa, stabiliranno poi i giudici fino all'ultimo, definitivo grado di giudizio, costruita a tavolino da un pentito di camorra rivelatosi inaffidabile: l'ex boss di Mondragone, Augusto La Torre. Come sottolinearono durante il processo gli stessi avvocati di Mandara, La Torre avrebbe disposto in carcere di «un computer che utilizzava anche per la corrispondenza» e quindi di «un archivio di dati processuali a lui riconducibili che utilizza per la ricerca di elementi che poi pone a base dei suoi calunniosi racconti».

Pur avendo come centro dei propri interessi aziendali a Mondragone, Mandara viveva a Napoli con la famiglia.

Nel caso dell'ultimo arresto scontò due settimane nella cella di un carcere e altri 24 ai domiciliari, nell'appartamento di Chiaia. La fine dell'incubo giudiziario rappresentò tristemente il preludio alla sua scomparsa.

A rendere nota la notizia della decisione presa dalla Corte di Appello di Napoli, che ha sancito il risarcimento per ingiusta detenzione, è stato l'ex parlamentare Amedeo Laboccetta. presidente dell'associazione Polo Sud. «È una classica vicenda di detenzione ingiusta - spiega Laboccetta - come ha dimostrato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Giuseppe Mandara è stato un amico, uno dei tanti che ha dovuto patire le pene dell'inferno in cella, senza avere nessuna colpa, e senza aver compiuto alcun reato». «Non è il primo caso di una giustizia che ti toglie anni di vita, mentre chi ha sbagliato resta impunito - conclude Laboccetta - Quei soldi non restituiranno ai propri cari un marito, un padre e un lavoratore eccezionale. Mi stringo attorno a loro nel ricordo indimenticabile di Peppino».