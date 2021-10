Mondragone, intimidazione contro l'ex sindaco mentre è sotto scorta

L' ex vicesindaco di Mondragone e Aversa, Benedetto Zoccola, ha denunciato di essere rimasto vittima di una intimidazione nella serata di ieri, mentre tornava a casa con la scorta, a Castel Volturno. Zoccola è sotto scorta dei carabinieri da quasi 10 anni, poichè in passato, come imprenditore, ha presentato denunce contro esponenti del clan Gagliardi-Fragnoli-La Torre, attivo a Mondragone, facendoli condannare. Per questo ha subito altri attentati.

«Mentre tornavo a casa - ha riferito Zoccola - si sono avvicinati alla nostra auto due uomini in scooter, uno dei quali ha brandito una pistola, che ha poi riposto nel pantalone. Entrambi avevano i caschi, ma ho riconosciuto il volto di quello che aveva l'arma;. I carabinieri che erano con me in auto non hanno potuto inseguirli, perchè dovevano proteggermi». «Speravo che non mi accadessero più cose del genere, ma continuerò a restare nella mia terra», aggiunge l' imprenditore. Dal giugno 2020, Zoccola è consigliere comunale nel paesino calabrese di San Luca (Reggio Calabria), noto per la sanguinosa faida di 'ndrangheta . L' ex vicesindaco di Mondragone e Aversa ha ricevuto attestati di solidarietà. «Mi ha fatto molto piacere - ammette - perché ho avvertito la presenza forte dello Stato. Senza i carabinieri, che mi proteggono da dieci anni, non mi sentirei sicuro». Il sindaco di Aversa Alfonso Golia ha espresso solidarietà «all'amico Benedetto Zoccola per l'intimidazione subita». «Mi auguro che le forze dell'ordine facciano presto piena luce su quanto accaduto», ha aggiunto il sindaco di Aversa«.