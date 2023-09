Mondragone ha reso ieri pomeriggio l'estremo saluto ad Alessandro Zannini, scrittore e giornalista, stroncato a soli 65 anni da un male incurabile contro il quale ha a lungo combattuto prima di esserne sconfitto.

I funerali si sono celebrati nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, affollata da centinaia di persone, autorità ed esponenti politici, amici e cittadini.

La chiesa si è rivelata troppo piccolo per contenere la folla accorsa e, in tanti, hanno assistito al rito funebre dal piazzale esterno. Tutti si sono stretti attorno alla famiglia, alla figlia Alessandra, al fratello Michele, ex sindaco di Mondragone, al nipote Giovanni Zannini, consigliere regionale e presidente della Commissione Ambiente della Regione Campania, per dimostrare la loro vicinanza, l'affettuosa partecipazione, il dolore, lo sgomento di un'intera comunità per la prematura scomparsa di un fine intellettuale, un uomo discreto e innamorato della vita che divorava con la sua vorace curiosità, i suoi interessi, il suo acume.

Quella vita che descriveva nelle sue opere. «Alessandro ha saputo valorizzare il dono della vita e i talenti ricevuto dal Signore, preparandosi per l'eternità», ha affermato, nell'omelia, padre Antonio Rungi che ha concelebrato la messa con padre Enrico Cerulli. Prima della benedizione del feretro, il ricordo di Alessandro Zannini tracciato dal professore universitario ed ex sindaco di Mondragone Paolo Russo il quale ha salutato a nome dell'intera comunità «un intellettuale e un amico prematuramente strappato alla vita e che aveva ancora molto da dare».