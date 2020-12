Una bicicletta chissà come sollevata ed appesa al cornice di un chiosco chiuso da anni, in piazza Schiappa. E' l'immagine simbolo del degrado e dello stato d'abbandono in cui versa il lungomare di Mondragone. Tra verde pubblico non curato, sporcizia, bottiglie e cocci di vetro disseminati un po' dovunque, degrado e locali chiusi la zona lido della città sta vivendo il suo lungo e sconfortante letargo invernale. Il senso di abbandono coivolge anche i piccoli bar della piazza, emblema con i loro ombrelloni ed i loro tavolini degli anni d'oro del turismo in città e punto di ritrovo per diverse generazioni di giovani.

Adesso al posto degli aperitivi e dei gelati ci sono le insegne spente e cadenti, le foglie mai raccolte, le piante non curate, le strutture cadenti, il ferro consumato dalla salsedine e dalla ruggine, il parco giochi distrutto e coperto dalle erbacce. E quella bicicletta appesa, la cui fotografia sta facendo in questi giorni il giro del web tra lo sconcerto e la rabbia di tanti mondragonesi. E' lì a simboleggiare una corsa interrotta ed un rilancio quanto mai lontano e tutto in salita per un territorio che ha dissipato, negli anni, il suo enorme potenziale turistico e la sua capacità di attrazione.

Ultimo aggiornamento: 14:58

