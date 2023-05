Un urologo di Mondragone è stato condannato a 4 mesi (pena sospesa) per omicidio colposo di un paziente di 78 anni. Il medico, Carmelo Tammaro D'Angelo, aveva eseguito un'operazione di prostatectomia su Emilio Taglialatela. Il medico - che operò presso la clinica Padre Pio (esclusa dalle indagini) dove esercitava con la qualifica di responsabile del reparto di Urologia - secondo l'accusa non avrebbe valutato correttamente il rischio di perforazione intestinale e non avrebbe diagnosticato tempestivamente la peritonite acuta insorta. Il paziente fu sottoposto a un secondo intervento chirurgico e alla resezione intestinale.

Il pm aveva chiesto 8 mesi, ma il medico è stato condannato anche a risarcire la famiglia, assistita dagli avvocati Marta Ceraldi e Nicola Ucciero. Il processo, tenutosi davanti al giudice monocratico Luca Vitale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si è chiuso al limite della prescrizione in quanto i fatti contestati risalgono al dicembre del 2015. Taglialatela fu sottoposto a ben due interventi eseguiti a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro. Secondo i consulenti dell'accusa, un'adeguata valutazione del rischio clinico di perforazione intestinale avrebbe consentito di anticipare l'intervento e il medico avrebbe tenuto una «condotta negligente e imprudente che ha significativamente inciso sul decorso causale che ha condotto al decesso l'anziano».