Covid a Mondragone, scuole chiuse: ci sono troppi positivi tra gli studenti

Scuole chiuse a Mondragone da domani e fino alla fine del mese. Lo ha deciso il sindaco Virgilio Pacifico che pochi minuti fa ha firmato un'ordinanza con cui ha disposto la sospensione attività didattiche in presenza negli istituti di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale fino al venerdì prossimo incluso. La sospensione vale anche per le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità. Per insegnanti e alunni quindi si ritorna alla didattica a distanza.

La decisione del sindaco Pacifico è maturato alla luce degli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia da Sars-Cov-2 in città. I contagi hanno subito una brusca impennata negli ultimi giorni, con il numero dei positivi che è arrivato a 127, con quindici nuovi casi solo nella giornata di domenica. A preoccupare maggiormente il sindaco è il fatto che i nuovi contagi si sono registrati in particolare tra la popolazione in età scolare. Pacifico ha anche deciso la somministrazione straordinaria di test rapidi agli alunni ed al personale scolastico per monitorare rapidamente l'andamento della curva epidemiologica e consentire così il ritorno in classe in tempi celeri e nella massima sicurezza. Non si esclude però, se i contagi non dovessero diminuire, un prolungamento della didattica a distanza. Il sindaco ha anche rinnovato l'invito alla prudenza ed al rispetto delle norme di prevenzione, ad iniziare dall'uso della mascherina e dal distanziamento sociale.