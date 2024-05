Avrebbe taglieggiato un imprenditore e chiesto 50mila euro ad un politico di Mondragone, Francesco Tiberio La Torre, cugino dell'ex capoclan Augusto La Torre, arrestato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell'ambito di indagini coordinate dalla Dda di Napoli che contestano il reato di tentata estorsione ed estorsione aggravate dal metodo mafioso.

Secondo quanto emerso dalle attività investigative dei militari, l'arrestato, scarcerato nel 2020, avrebbe chiesto prima il pizzo all'imprenditore e successivamente anche al politico a cui avrebbe chiesto ben 50mila euro.

Questi era in amicizia con la prima vittima, usata da La Torre per entrare in contatto con la seconda.