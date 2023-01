Mondragone, ruba slot machine ritrovata in casa del 40enne

Tratto in arresto un 40enne di Mondragone ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso ed evasione. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, durante la notte a cavallo tra il 24 e 25 gennaio, l'uomo era agli arresti domiciliari. Ma, assieme ad altri malviventi, avrebbe preso di mira una sala slot ubicata sulla Domiziana.

In seguito a perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto, quali proventi del furto, la slot machine, la relativa scheda elettronica e 189 euro, ricavata dall’effrazione della slot machine.

L’arrestato è stato nuovamente posto ai domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo. Sono in corso le indagini per individuare gli altri complici.