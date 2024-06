La questione dell’ordine e della sicurezza pubblica in città ieri è stata al centro di un incontro al Viminale tra il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il sindaco Francesco Lavanga. Il ministro ha confermato di avere piena conoscenza e consapevolezza dei problemi del territorio e del litorale domizio. Anzi, sono una delle sue priorità e ha ribadito che «lo Stato deve affermare la propria autorità con una presenza costante».

APPROFONDIMENTI Mondragone, spacciava in casa: arrestato giovane rapper Mondragone, rissa in piazza Conte: ​indiano ferito a un orecchio Mondragone, maxi rissa con lancio di pietre e inseguimenti nella comunità bulgara: il sindaco lancia sos al Prefetto

Tra le misure concrete allo studio, la riqualificazione del parco Oasi sulla Domiziana, all’altezza dei famigerati palazzi Cirio, con la stipula di una convenzione ad hoc con il Ministero; una dotazione straordinaria di telecamere di videosorveglianza in città; un possibile incremento degli organici delle forze dell’ordine. Anche se queste «stanno facendo un lavoro straordinario», si è sottolineato durante l’incontro, come testimoniato dalla recente operazione che ha portato all’arresto di un esponente di spicco del clan locale dopo le denunce del consigliere regionale Giovanni Zannini e di un imprenditore.

«È stato un incontro utile per il territorio. Sono davvero soddisfatto. Ho incontrato un uomo dello Stato volenteroso e determinato a risolvere i problemi», il commento di Lavanga alla fine dell’incontro. Ma ora è il momento di passare all’azione. E il sindaco si metterà subito al lavoro per preparare gli atti propedeutici alla stipula della convenzione, convocando il Consiglio. «La nostra comunità è pronta per il salto di qualità atteso da anni. Anche la sottoscrizione con la Prefettura del protocollo di legalità aggiornato va in tale direzione. Legalità, trasparenza, sicurezza, vivibilità sono i nostri obiettivi», ha concluso il primo cittadino.

Scoppia intanto un’altra polemica ed è quella relativa alle somme effettivamente incassate da sanzioni per violazioni al Codice della strada. Mondragone nel 2023, stando alla rendicontazione pubblicata online dal ministero degli Interni e basata sui dati che gli enti locali devono fornire entro il 31 maggio di ogni anno, ha incassato 6,5 milioni di euro. «Un’enormità, una cifra che ha dell’incredibile. Rappresenta quasi il 45% in più dell’anno precedente e ci colloca ancora una volta al primo posto in Italia per incassi pro-capite, con la mostruosa cifra di 225,83 euro per abitante. Il ricorso alle multe, che hanno vessato i cittadini come in nessun’altra parte d’Italia, è sostanzialmente servito negli per far quadrare surrettiziamente i conti del bilancio e buttare un po’ più in là il dissesto. Il meccanismo adesso non riescono più a fermarlo», accusa l’associazione Mondragone bene comune, che annuncia l’intenzione di inviare «una segnalazione ai ministri Piantedosi e Salvini, per fare chiarezza su una situazione, a nostro avviso, del tutto anomala, indagando e verificando le cifre che il Comune dichiara di incassare per le multe, ma ancor di più la legittimità di tutta questa storiaccia».

Dall’ente locale si fa notare come diverse multe sono relative al tratto urbano della Domiziana, dove tantissime sono le infrazioni al limite di velocità o per il mancato rispetto del semaforo e, come tutte le misure di rilevazione adottate, rispettano pienamente le disposizioni normative. E in questo senso, gli incassi di Mondragone non sono dissimili da altre località e non pesano solo su utenti locali.