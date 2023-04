Mondragone, tartaruga "Caretta caretta" trovata morta sulla spiaggia

Un esemplare di tartaruga caretta-caretta è stato ritrovato spiaggiato e privo di vita sul litorale di Mondragone. Il ritrovamento è avvenuto nella tarda serata di martedì sul tratto di arenile sud, a breve distanza dal comando del locale ufficio marittimo della capitaneria di porto e da alcuni stabilimenti balneari. Gli uomini della guardia costiera, immediatamente avvisati da un gruppo di animalisti del territorio, non hanno potuto fare altro che costatare il ritrovamento e certificare la morte della tartaruga. La carcassa è stata rimossa ieri dal personale dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria di Caserta.

Dall'inizio dell'anno è il quinto esemplare trovato privo di vita sulle spiagge del casertano. L'ultimo ritrovamento risale ad una decina di giorni fa sull'arenile di Fontana Bleu. In quell'occasione, la carcassa ha subito anche un brutale sventramento da parte di un gruppo di cani randagi. A provocare la morte delle tartarughe molto spesso sono le reti illegali utilizzate per la pesca oppure l'ingerimento di sostanze tossiche presenti nel mare.

a caretta-caretta costituisce una specie protetta da numerose convenzioni internazionali e potrebbe entrare nel registro di quelle in via d’estinzione. Sul litorale domiziano trova l'habitat più congeniale per la sua riproduzione. Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale di Mondragone ha firmato un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione con la Stazione Zoologica di Napoli finalizzata ad iniziative comuni a difesa della tartaruga.