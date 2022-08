Nel traffico senza farmaco salvavita Bambina salvata dai vigili urbani

MONDRAGONE - "Aiutatemi, mia figlia ha urgente bisogno di un farmaco". Una madre disperata, in evidente stato di agitazione per lo stato di salute della figlia che necessitava con urgenza di una medicina salvavita, si è rivolta con queste parole agli uomini della polizia locale di Mondragone. La famiglia è di Napoli ed è in vacanza in città. Si è ritrovata bloccata nel traffico della domenica sera di agosto a Mondragone, aggravato dalla presenza di migliaia di persone per la processione in mare della Vergine Assunta. Gli agenti hanno scortata la donna fino alla farmacia di turno, nel quartiere San Nicola, dove ha potuto acquistare il medicinale. Tutto si è risolto per fortuna nel migliore dei modi, salvo ovviamente il grande spavento per la bimba ed i suoi familiari.

