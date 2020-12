Tanto spavento e tragedia sfiorata nella notte a Mondragone per il cedimento di parte di un balcone di un'abitazione in via Sementini. A venire giù, da un'altezza di meno di dieci metri, sono stati i pezzi del rivestimento in klincher del terrazzino di una vecchia casa padronale, disabitata da tempo. Per fortuna, complici l'orario ed il coprifuoco ancora vigente per la pandemia, al momento del cedimento non c'era nessuno in strada e non si registrano feriti e danni alle persone. Già nelle prime ore della mattinata degli operai, chiamati dai proprietari dello stabile, sono intervenuti per ripulire la strada dai detriti e mettere in sicurezza quel che resta de balcone. L'accaduto riapre le polemiche sulla manutenzione e la staticità degli edifici della zona del centro storico cittadino, da tempo interessato da un fenomeno di progressivo svuotamento ed abbandono.

