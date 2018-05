Trovata morta in mare: la cubana era ricercata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 30 Maggio 2018, 10:04 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 10:04

MONDRAGONE. C'è un retroscena giudiziario dietro la tragedia del mare che all'inizio di maggio ha visto vittime, tra Baia Domizia e Terracina (Latina), un imprenditore di Mondragone, Luigi Iacobucci, la donna straniera con la quale aveva l'uomo aveva una relazione e la figlia di quest'ultima di appena 4 anni.La 32enne cubana, Digne Cappe, il cui cadavere e quello della sua figlioletta sono stati ritrovati abbracciati lo scorso 5 maggio sul litorale di Terracina, risultava infatti «irreperibile» per la giustizia italiana nell'ambito di un processo per sottrazione di minore, a carico della donna, fissato a metà giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A denunciare Digna Yaima Cappe Perez era stato, un anno fa, il precedente compagno, un 32enne di Carinola, G.V. che aveva dato la potestà e quindi anche il cognome alla piccola Sofia Grazia. Non è dato sapere se la cubana sapesse della denuncia e di quel processo, infatti, gli inquirenti non sono riusciti a rintracciarla nel suo appartamento di un parco di Formia dove aveva eletto la residenza. Fatto sta che il padre della piccola, probabilmente anche per cautelarsi, aveva presentato una denuncia diventata un capo di accusa per Digne nell'ambito di un'indagine firmata dal compianto pm Antonella Cantiello scomparso di recente e chiusa nel settembre dello scorso anno con la citazione a giudizio della straniera, risultata in quel momento irreperibile.