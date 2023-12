C’è un primo iscritto nel registro degli indagati per la morte di Concetta Infante, la 77enne il cui corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto la sera di sabato scorso dai carabinieri a Mondragone, occultato in un baule all’interno del suo appartamento. Si tratta della figlia convivente della donna, Maddalena, 54 anni, disoccupata. È indagata a piede libero per occultamento di cadavere.

La sua posizione però potrebbe aggravarsi in base alle risultanze delle indagini e all’esito dell’autopsia che dovrà fare chiarezza sulle cause della morte. Sarebbe stata lei quindi a nascondere la salma di mamma Concetta vittima, a suo dire, di un incidente domestico. L’avrebbe fatto perché non aveva i soldi per il funerale, stando a quanto ha riferito agli inquirenti al momento della macabra scoperta, oppure, chissà, per continuare a riscuotere la pensione dell’anziana madre.

Cosa è accaduto nell’appartamento al decimo e ultimo piano del palazzo al numero civico 5 di via Salvatore Razzino dove le due donne abitavano da alcuni anni? Da quando cioè Concetta Infante, originaria di Portici ma trasferitasi a Pescara dopo aver vissuto per qualche tempo a Torre del Greco, aveva espresso il desiderio di tornare in una zona vicina alla città natale, forse anche per riprendersi dalla depressione da cui sarebbe stata affetta. La vicenda presenta ancora dei punti oscuri che l’inchiesta aperta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone proverà a chiarire, anche ascoltando parenti e conoscenti delle due donne.

Stando a quanto ha raccontato l’indagata ai militari dell’Arma quando sabato sera - guidati dal tenente colonnello Antonio Bandelli - sono arrivati ai palazzi Cirio, la morte della 77enne risalirebbe ad almeno un mese fa. La donna sarebbe caduta nelle vicinanze del portoncino d’ingresso (il punto lo avrebbe indicato la stessa Maddalena) picchiando la testa. La figlia l’avrebbe poi trascinata sul letto, senza chiamare i soccorsi. L’anziana sarebbe morta dopo due giorni di agonia. Avrebbe potuto salvarsi se soccorsa in tempo? A questo punto Maddalena avrebbe arrotolato il cadavere della madre in una coperta, stretta con dei fili utilizzati per gli impianti elettrici, e l’avrebbe rinchiuso in un baule accuratamente sigillato all’esterno con del nastro isolante e conservato nella stessa camera.

Un gesto dettato «dalla mancanza dei soldi per il funerale», ha raccontato Maddalena ai carabinieri al momento del ritrovamento. Durante l’interrogatorio condotto dal pm Albruzio Ricciardiello, che coordina l’indagine, assistita dal suo avvocato, la donna si sarebbe poi avvalsa della facoltà di non rispondere. Per ora si è trasferita in un albergo perché l’appartamento è stato sottoposto a sequestro. Dopo i rilievi scientifici eseguiti nelle prime ore successive alla scoperta, anche ieri i carabinieri vi sono tornati per acquisire altri elementi utili alle indagini, come ad esempio i documenti relativi alla pensione della vittima. Le ultime due rate risultano regolarmente incassate, forse dalla figlia convivente.

E probabilmente lo avrebbe continuato a fare se la sorella, che ancora vive in provincia di Pescara, non si fosse insospettita. Da settimane non riusciva a parlare con la madre. Maddalena le impediva ogni contatto, accampando scuse: «Non si sente bene»; «Non può rispondere»; «È senza voce». Nel frattempo però riceveva dei messaggi dal cellulare di mamma Concetta in cui le diceva «di stare bene ma di non poter parlare». Sabato la donna ha rotto gli indugi e si è presentata in via Razzino. Il cattivo odore che ha avvertito appena entrata ha fugato i dubbi sulla sorte dell’anziana madre. La sorella avrebbe cercato anche di impedirle di lasciare l’appartamento ma lei ha avvisato con un messaggio il compagno il quale ha chiamato i carabinieri di Pescara, che hanno poi girato la chiamata ai colleghi di Mondragone, subito intervenuti. Intanto l’esecuzione dell’autopsia è attesa per oggi. Da chiarire molti aspetti: si è trattato veramente di un incidente domestico? Quando è morta Concetta? C’è stata o meno violenza? Lo scenario potrebbe radicalmente modificare le ipotesi di reato e il corso delle indagini di un giallo per ora solo in parte risolto.