CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 19 Novembre 2018, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 19-11-2018 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo ha centrato in pieno petto con un colpo d'arma da fuoco, uccidendolo sul colpo, con ogni probabilità al termine di una lite. Poi si è dato immediatamente alla fuga. Adesso è caccia serrata al killer, sull'intero litorale domiziano, per assicurare alla giustizia l'uomo che l'altra notte ha ucciso Salvatore De Rosa, cinquantasette anni originario di Napoli ma da anni a Mondragone, vecchi precedenti per piccoli reati, oltraggio a pubblico ufficiale.I carabinieri della compagnia di Mondragone, guidati dal capitano Luca Gino Iannotti, stanno setacciando tutto il territorio alla ricerca dell'assassino. I sospetti sono caduti su un immigrato tunisino di cinquant'anni. Per ora, è riuscito a far perdere le sue tracce. Non è da escludersi che il fuggiasco possa aver trovato rifugio in una delle tante abitazioni abbandonate o in una delle ville per le vacanze della zona, popolate solo d'estate.