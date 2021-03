MONDRAGONE - Il coronavirus miete un'altra vittima a Mondragone ed è un grave lutto per il mondo della scuola nella provincia di Caserta. E' deceduta nella notte Lucia Razzino, dirigente scolastica della scuola secondaria di primo grado “Buonarroti-Vinci". Sessantasette anni da ancora da compiere, avrebbe festeggiato il compleanno in agosto, sarebbe andata in pensione all'inizio del prossimo anno scolastico. La pandemia da Sar-Cov-2 non l'ha risparmiata. La professoressa Razzino era ricoverata da diversi giorni nel reparto Covid dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Era intubata e sedata. Ieri sera le sue condizioni si sono aggravate e nel corso della notte è sopraggiunto il decesso. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in città nelle prime ore della mattinata mentre alunni e docenti della "Buonarroti-Vinci" erano impegnati nella didattica a distanza. Le lezioni sono state ovviamente subito sospese in segno di lutto. Lucia Razzino era stata per lunghi anni docente nella scuola primaria sempre a Mondragone, dove era nata, prima di vincere il concorso come dirigente scolastico ed approdare alla guida dell'unica scuola media di Mondragone. Dolcezza, sensibilità, garbo, disponibilità erano i tratti distintivi di una donna che ha dedicato all'insegnamento ed alla scuola tutta la sua esistenza, instaurando rapporti all'insegna della dolcezza e del rispetto reciproco con alunni, insegnanti, famiglie.