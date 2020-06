«A Mondragone con il presidente della Provincia, Giorgio Magliocca»: così sui social Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania. «Sono stato - dice - al comando dei carabinieri, ho voluto esprimere vicinanza, sostegno e gratitudine agli uomini delle forze di polizia tutte, carabinieri, polizia di Stato e Guardia di Finanza per il lavoro che stanno facendo sul territorio in questa emergenza». «Servono risposte immediate e concrete per garantire salute e sicurezza dei cittadini. Basta annunci. È il momento di tornare alla normalità», conclude.

