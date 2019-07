Lunedì 8 Luglio 2019, 19:02

Si parla di incendio doloso, anche se al momento non c’è alcun tipo di certezza su quello che sta realmente accadendo. Un rogo di vastissime dimensioni sta interessando, in queste ultime ore, la montagna a ridosso della frazione di Talanico, località Castello, a San Felice a Cancello, nel Casertano.Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Caserta, sono stati allertati anche gli operatori della Sma Campania, che stanno lavorando per riportare, quanto prima, la situazione alla normalità. Non è la prima volta, specialmente nel periodo estivo, che si registrano episodi di questo genere. C’è tanta paura tra i residenti che si trovano ai piedi della montagna. Molte sono le persone, che hanno intasato il centralino degli agenti della Polizia Municipale per chiedere chiarimenti e per conoscere i tempi di spegnimento, che si prospettano abbastanza lunghi vista l’entità dell’incendio. Nei giorni scorsi, proprio in quella zona, su ordine del sindaco dimissionario Giovanni Ferrara era stata ordinata la pulizia degli appezzamenti di terreno.