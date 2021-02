CANCELLO SCALO - La banda ha agito indisturbata durante la notte dissaldando e poi rubando le catene del Monumento dei Caduti di piazza Castra Marcelli nella frazione di Cancello Scalo a San Felice, nel Casertano. Un raid vandalico che accende i riflettori su una serie di episodi che, purtroppo, si verificano con cadenza quasi giornaliera sul territorio della Valle di Suessola. A lanciare l’allarme è stato il presidente della Pro loco, Alfonso Nuzzo che si è accorto dell’accaduto della mattinata di oggi. “Chi non ha rispetto per i morti e per la memoria dei caduti non è un animale ma una bestia. La solita mano delle solite bestie che abitano la cultura di questo paese, hanno dissaldato con perizia di chi conosce l'arte e rubato le catene che delimitano il monumento ai Caduti, compiendo l'ennesimo atto di profanazione. Cancello Scalo – conclude Nuzzo - può essere orgogliosa di cotante bestie”.

