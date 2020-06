Morta dopo l'intervento al rene, tre medici del Cardarelli indagati

Sono tre i medici indagati dell’ospedale Cardarelli di Napoli per la morte di Nunzia Nobis, 43 anni, mamma di tre figli piccoli di Trentola Ducenta.

Martedì si è svolto l’esame autoptico sul corpo della donna, deceduta l’otto giugno dopo una settimana di ricovero: il sospetto è che la sua morte sia legata a un errore medico, ma è presto per dirlo.

Intanto, sotto i riflettori della Procura di Napoli - pm Mario Canale - c’è l’operato di tre camici bianchi dell’azienda ospedaliera di Napoli di rilievo nazionale. Si tratta del chirurgo e dei suoi colleghi che avevano preso in carico la donna nei giorni precedenti all’intervento chirurgico. Indagati per omicidio colposo sono Clemente M., Andrea O. e Paolo F., di Napoli e Pozzuoli.

La famiglia della donna - residente a Cardito, ma originaria di Trentola Ducenta - è rappresentata dai legali Mario Griffo e Davide De Marco. Gli avvocati sono intenzionati a far emergere la verità sul decesso di una giovane donna, bella e solare, che doveva sottoporsi a un intervento considerato delicato al rene. Era madre di tre bambini piccoli, l'ultima ha sette anni. L’inchiesta di Napoli sta ripercorrendo le varie fasi della degenza e dell’operazione, che saranno chiariti poi dai risultati dell’autopsia. Di certo, Nunzia è entrata in sala operatoria alle ore 10 di lunedì, 8 giugno, ma da quella sala Nunzia non è uscita viva. In serata era stata trasferita nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli, fra i migliori del Sud Europa. Poi, i chirurghi hanno optato per una seconda operazione per tentare l’impossibile, ma Nunzia è morta subito dopo.

