Ancora cascate di coriandoli e stelle filanti: il Carnevale volge al termine ed è tanta la voglia delle diverse realtà di Terra di Lavoro di vincere la sfida pacifica a colpi di carri allegorici, musica, eventi.

CAPUA

Cala il sipario sulla 136ma edizione del Carnevale di Capua. Grande presenza di pubblico si è registrata nelle strade e nelle piazze del centro storico nelle giornate di giovedì e domenica, il che ha consolidato il primato della città di Capua per la manifestazione più longeva della regione Campania. Questa sera il funerale del re sarà accompagnato dalle «allegre congreghe». Con tanto di banda musicale, il corteo raggiungerà il parco urbano per lo spettacolo di fuochi pirotecnici. È festa alla Pro loco che, con il presidente Davide Del Pozzo, ha promosso la manifestazione. Il ballo in maschera sarà animato in piazza dei Giudici dall'orchestra di Demo Morselli, dove, tra l'altro, ci saranno le premiazioni e lo spettacolo di danze orientali con la partecipazione straordinaria della ballerina Filo Sherazade. Anche il fiume Volturno, domenica, è stato protagonista, con la regata in maschera organizzata dalla Volturnia Kayak capitanata da Gennaro Iadicicco.

VILLA LITERNO

È tutto pronto per il gran finale della trentottesima edizione del Carnevale di Villa Literno. L'ultimo atto della rassegna, che ha fatto registrare un gran successo di pubblico nel corso dei due weekend appena trascorsi, si terrà oggi in via dei Mille a partire dalle 16. La giuria, composta da esperti provenienti da tutta Italia, dovrà decretare la vincitrice delle quattro squadre in gara, che rappresentano altrettanti quartieri della città: Rione via Baracca/corso Umberto, via Roma/Ponte Pagliarelle, Centro storico/Gallinelle e Castello/Ferrovia. Ogni team, partendo da una tematica di rilevanza sociale, ha portato in strada un carro allegorico e sviluppato una serie di spettacoli tra balli, canti e scenette teatrali. Ai vincitori andrà un premio simbolico: un quadro raffigurante lo stemma di Villa Literno collegato al logo del Carnevale.

SANT'ARPINO

È Carnevale ed ogni fritto vale! Proprio così, non solo scherzi, maschere e storia, ma durante la festa più divertente dell'anno, largo a ghiotte e squisite leccornie. Zeppole ripiene, frottole fritte, chiacchiere al forno e il signor migliaccio. Il ricco programma del Carnevale Atellano prosegue ed oggi farà tappa proprio nelle cucine di golosi, mangioni e cuochi apprendisti con il concorso gastronomico: verranno presentate e poi premiate ricette tipiche atellane e proposte idee appetitose per imbandire le grasse tavole della festività.



MONDRAGONE

Sfilata conclusiva oggi pomeriggio del Carnevale mondragonese, tornato ad animare le strade della città dopo tre anni di interruzione per la pandemia. Carri allegorici, sbandieratori, majorettes, maschere e mascherine, personaggi dei cartoni animeranno la sfilata lungo il viale Margherita. Le esibizioni conclusive in piazza Falcone, con ospiti d'onore Valeria Marini e l'acconciatore Federico Fashion Style.

CELLOLE

Si chiude oggi il lunghissimo Carnevale di Cellole, nominato per la prima volta patrimonio culturale immateriale della Campania. Nel pomeriggio, tra le strade della città torneranno a sfilare i carri, che saranno poi premiati in serata, durante l'evento che si terrà al Palatenda comunale. Subito dopo, la struttura ospiterà il «Mardi Grass Closing Party».

SANTA MARIA E DINTORNI

Oggi, a San Tammaro, pomeriggio in allegria per i più piccoli. A San Prisco «Giochi carnevaleschi» con l'associazione «La vita è bella» in piazza Santa Rosalia. A Santa Maria Capua Vetere, dalle 9:30, sfilata da piazza Mazzini.

Hanno collaborato Luigi Di Lauro, Giuseppe Scuotri, Sara Boni, Pierluigi Benvenuti, Emanuele La Prova, Maria Paola Oliva