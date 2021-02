PORTICO DI CASERTA. Era nel garage, dove trascorreva gran parte del suo tempo libero. Un uomo di 81 anni, M.M., di Portico di Caserta, questa mattina, è stato ritrovato senza vita nella rimessa della sua abitazione, in via Gramsci, nel quartiere di Scampia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano, con una motosega, stava effettuando dei lavoretti, quando sarebbe stato colpito da un malore, accasciandosi al suolo.

Le ferite, peraltro lievi, riscontrate sul volto avevano fatto supporre a un incidente domestico. Poi, l’ipotesi è stata accantonata dagli inquirenti, che ora protendono per un infarto o un ictus. È presumibile che l’81enne abbia accusato il malore e poi, cadendo, si sia ferito con la sega a motore. Ritrovato da alcuni familiari, sul posto sono accorse un’ambulanza del servizio 118 e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Macerata Campania.

Benché la dinamica appaia chiara, le indagini dei militari proseguono e, per fugare ogni dubbio, è stata disposta l’ispezione della salma.

