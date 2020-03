Morto dopo Elipse, attesa l’autopsia per Barbaro

Si dovrà ancora aspettare per i funerali di Pasquale Barbaro, il figlio del proprietario del notissimo negozio di abbigliamento nella galleria Umberto di Napoli. I magistrati potrebbero entro oggi disporre l’autopsia sul corpo del trentottenne di via Caracciolo a Napoli, morto sabato scorso nel suo appartamento. Il giovedì prima era stato sottoposto a Elipse: ingestione, cioè, di un palloncino che inibisce l’appetito. L’ingestione del palloncino e l’evento della morte potrebbero non essere collegati, ma sul caso sta indagando la Procura di Santa Maria Capua Vetere diretta da Maria Antonietta Troncone che ha sequestrato la salma e chiesto l’autopsia sul cadavere del trentottenne, padre di un bambino e con una vita molto attiva. A chiedere tempi veloci sono proprio i familiari, basiti e frastornati per l’accaduto. L’ingestione dell’Elipse non è una procedura invasiva. Il paziente si è sottoposto a una procedura ambulatoriale che prevede l'inserimento - tramite deglutizione - di una capsula che viene riempita con della soluzione fisiologica tramite un catetere al fine di creare un "palloncino" all'interno dello stomaco e generare anticipatamente un senso di sazietà.

Non si tratta di un intervento ma di una procedura senza alcuna invasività perché non richiede chirurgia, endoscopia o anestesia e viene effettuata in pazienti che non intendono sottoporsi ad un intervento chirurgico.

La morte di Pasquale è avvolta nel giallo: l’uomo, del peso di 150 chili, si era rivolto alla clinica per rinascere - Obesity center del Pinetagrande a Castelvolturno, struttura più unica che rara per curare l’obesità. Pasquale, nelle visite precedenti all’impianto del palloncino, aveva portato con sè il referto di una visita cardiologica eseguita a dicembre. Nei documenti sarebbe emersa una lieve ipertensione che, però, pare non abbia mai causato forti problemi. Poi, la decisione di sottoporsi a Elipse. Ora l’autopsia chiarirà il motivo dell’arresto cardiaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA