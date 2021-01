Tragedia a Sessa Aurunca. L'imprenditore agricolo Gerardo Cimmino, 63 anni, è stato vittima di un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato dal suo stesso trattore. Stava coltivando un terreno nei pressi di San Castrese, quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo agricolo. Dopo essersi ribaltato, il trattore ha colpito in pieno l'imprenditore. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della stazione di Sessa e gli operatori del 118. Per Cimmino però non c'era più nulla da fare. Subito dopo l'incidente che è costato la vita all'uomo, le varie cooperative agricole del territorio hanno fermato le loro attività, in segno di rispetto e vicinanza alla famiglia Cimmino. L'imprenditore, originario di Villaricca, faceva parte della cooperativa Giotto, ed era molto conosciuto e rispettato dai suoi colleghi del territorio aurunco.

