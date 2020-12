Piedimonte Matese, moto contro auto: motociclista grave in ospedale

PIEDIMONTE MATESE - Si scontra con la moto contro un'auto, grave motociclista. Terribile incidente sulla strada provinciale tra Piedimonte Matese ed Alife. L'uomo in moto ha perso il controllo del proprio mezzo di trasporto, a causa della pioggia costante che da ore si sta abbattendo sull'alto casertano. Con l'asfalto viscido, il centauro non è riuscito ad evitare il violento impatto con un'automobile. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della vicina Piedimonte Matese, e gli operatori del 118, che hanno trasportato il motociclista d'urgenza presso l'ospedale del capoluogo matesino. Al momento non si hanno novità sulle condizioni di salute dell'uomo, ma i presenti hanno dichiarato che, all'arrivo dei soccorsi, queste erano decisamente gravi. Ora i militari dell'arma stanno eseguendo tutti i rilievi del caso: naturalmente, vi sono stati dei disagi per il traffico della zona.

