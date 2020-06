Una lite tra due giovani, uno dei quali minorenne, nata in un locale della movida e sfociata all'esterno dello stesso in un colpo di pistola alla gamba. I Carabinieri della compagnia di Aversa, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno ricostruito quanto avvenuto lo scorso 6 giugno all'esterno di un noto bar della cittadina e hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Napoli Nord, nei confronti rispettivamente di un 20enne e di un 21enne, entrambi residenti a Casapesenna. Il primo è gravemente indiziato di tentato omicidio e lesioni personali con l'aggravante dei futili motivi ed entrambi, in concorso da loro, per detenzione e porto illegale di armi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scorso 6 giugno nel bar, centro di aggregazione della movida aversana, è nata una discussione tra il 21enne indagato e un avventore minorenne, lite che vedeva il coinvolgimento degli amici di ciascuno dei due. Gli animi si sono accesi e il minorenne ha estratto un coltello, mentre il suo avversario una pistola che portava nella cintola, così i due gruppi antagonisti sono stati estromessi dal locale.

Ultimo aggiornamento: 16:01

