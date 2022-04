Dopo la stretta sulla movida annunciata dal prefetto Giuseppe Castaldo, il Comune di Caserta ha varato l'ordinanza con le restrizioni per bar e locali che andranno in vigore da domani, sabato 9 aprile fino al 30 giugno. Prevede lo stop alla vendita notturna di alcolici e alla musica dalla mezzanotte. A firmare il provvedimento è stato l'assessore alla cultura Enzo Battarra, nominato oggi vicesindaco a causa del temporaneo impedimento del sindaco Carlo Marino e del vice Emiliano Casale, entrambi positivi al Covid.

L' ordinanza dispone il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali dalle ore 2 alle ore 6 di tutti i giorni, con sgombero degli avventori, il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche in bottiglie di vetro, tutti i giorni dalle 22.30 alle 6 del giorno successivo, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette a pubblico passaggio di tutta la città, ad eccezione del servizio di somministrazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e similari.

Per tutti gli esercizi, compresi i distributori automatici e di vicinato, si prescrive il divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica e di altre bevande in vetro, dalle ore 20.30 alle ore 6 di tutti i giorni, e per tutti, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico, soggette a pubblico passaggio e all'interno degli esercizi pubblici, il divieto di consumare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro. C'è poi il divieto di diffusione della musica dalla mezzanotte all'interno degli esercizi senza la prescritta valutazione di impatto ambientale. Tali divieti - conclude l'ordinanza - non sono validi per le attività di delivery.